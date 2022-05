Retata di mafia, a Palermo 31 arresti e 6 sequestri: colpo al mandamento di Brancaccio

La polizia e i carabinieri, su delega della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo, nei confronti di 31 indagati - di cui 29 in carcere e 2 agli arresti domiciliari - ritenuti a vario titolo gravemente indiziati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, detenzione e produzione di stupefacenti, detenzione di armi, favoreggiamento personale e estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. L’operazione segna l’epilogo di una fase operativa già avviata lo scorso 20 luglio, nell’ambito del medesimo contesto investigato, attraverso l’esecuzione del decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Palermo a carico di numerosi indagati per associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata.

Le indagini della polizia

La squadra mobile di Palermo e il Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della polizia di Stato stanno dando esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari, personali e reali, nelle città di Palermo, Reggio Calabria, Alessandria e Genova che, per quanto riguarda l’associazione a delinquere di stampo mafioso, ha la seguente incolpazione provvisoria: «Per aver fatto parte, in concorso ed unitamente ad altre numerose persone, dell’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, promuovendone, organizzandone e dirigendone le relative illecite attività e per essersi, insieme, avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti contro la vita, l’incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se e per gli altri, per intervenire sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione».

Il provvedimento restrittivo scaturisce da una complessa attività di indagine avviata dalla squadra mobile di Palermo e dal Servizio centrale operativo nel 2019 e supportata da presidi tecnici, che ha consentito di acquisire gravi indizi in ordine all’attuale organigramma delle famiglie mafiose attive nell’ampio contesto criminale del mandamento di Brancaccio che comprende le famiglie mafiose di Brancaccio, Corso dei Mille e Roccella.

