La sparatoria allo Sperone e il debito che sa di racket

A che titolo l’agenzia scommesse gestita dalla famiglia Mira doveva dare quei soldi ad Alessio Caruso? Questo è sicuramente l’interrogativo sul quale gli inquirenti stanno provando a fare chiarezza e che nemmeno gli interrogatori di garanzia davanti al Gip di venerdì scorso sono riusciti a dipanare. Sotto questo aspetto la Procura vuole andare fino in fondo perché è convinta che il motivo della pretesa di questi soldi potrebbe essere la chiave di volta per svelare i reali retroscena dietro l’omicidio dello Sperone che si è consumato lunedì scorso, in cui ha perso la vita Giancarlo Romano, 37 anni, che ha spalleggiato nella sparatoria Caruso, 29 anni, ancora in gravi condizioni all’ospedale Buccheri La Ferla dopo il delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto.

Non convincono le dichiarazioni fatte da Camillo Mira, 55 anni, in cella accusato dell’omicidio di Romano, e del figlio Pietro Mira, su cui non c’è al momento alcuna misura cautelare. Mentre l’altro figlio Antonio, 20 anni, è in carcere per il tentato omicidio di Caruso: lui però ha deciso di fare scena muta davanti al Gip. Quindi la sua versione dei fatti al momento non si conosce.