Palermo, cade l'accusa estorsione per sette imputati: reato prescritto

La quarta sezione della corte d’appello di Palermo, presidente Vittorio Anania, ha dichiarato prescritte le accuse rivolte a sette palermitani condannati in primo grado a pene comprese tra 4 e 7 anni, derubricandole da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Un reato meno grave per cui visto che i fatti risalivano al marzo del 2016 è scattata la prescrizione. Gli imputati, Girolamo Carlino, Gianluca Carlino, Viviana Abbruzzese, Antonio Abbruzzese, Giuseppa Pizzo, Giovanni Carlino e Fabio Federico, erano difesi dagli avvocati Giovanni Castronovo e Maria Simona La Verde.

La vicenda ruota attorno alla gioielleria «Laura Preziosi», rilevata da Nicolò Carlino, nipote di Girolamo Carlino. Zio e nipote costituirono una società. Dopo alcuni mesi nacquero dei contrasti tra i due. Girolamo Carlino, oltre allo stipendio mensile, richiese parte degli utili. Il nipote, come ricostruito dagli avvocati, si rifiutò di dargli il denaro e negò l'esistenza stessa della società.

Intervennero alcuni familiari per ricomporre la lite, senza successo. Il 30 novembre 2016 i sette imputati si presentarono in gioielleria, chiedendo in modo insistente e violento il pagamento. La vicenda fu chiusa dal nipote con il versamento di 2 mila euro. Ma dopo due mesi denunciò la presunta estorsione.