Palermo, ci sono gruppi in lotta: gli investigatori temono l’apertura di una faida allo Sperone

C’è massima allerta a Palermo, in questura, commissariati e caserme dopo l’omicidio dello Sperone. Le modalità plateali sono proprio l’aspetto che viene considerato maggiormente pericoloso. Si è di fronte a gruppi criminali, si parla di due fazioni (ma su questo ancora le ricostruzioni investigative sono in corso) che non avrebbero paura a fronteggiarsi anche alla luce del sole. Di fondo nessuna strategia sopraffina, metodologia che oramai sembra non far più parte del modus operandi degli attuali capi delle varie organizzazioni criminali cittadine.

Proprio per questo gli inquirenti non escludono che possa covare dalle ceneri della pistola ancora fumante di Camillo Mira una possibile ritorsione. Un’ulteriore spedizione punitiva potrebbe essere stata messa in conto dalla fazione vicina alla vittima e al suo compare ancora in gravi condizioni all’ospedale. La sfacciataggine di aver sparato nel pomeriggio e in una zona centralissima della città fa presumere che si potrebbe essere di fronte a schegge impazzite, personaggi che non temono nulla e proprio per questo soggetti ritenuti ancor più pericolosi. Uomini in buona sostanza dal grilletto facile, dalla tendenza alla violenza senza troppi fronzoli. Ma soprattutto in grado di valicare qualsiasi confine del buon senso e proprio per questo di dare vita anche a reazioni spropositate e fuori controllo.