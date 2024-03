Raffica di controlli allo Sperone dopo l'omicidio Romano, sequestrati 370 mila euro in contanti e armi

Operazione Alto Impatto della polizia di Palermo in diversi quartieri di Palermo, tra cui Brancaccio: decine di agenti sono stati impegnati in perquisizioni, che hanno consentito di sequestrate armi, munizioni e denaro di sospetta provenienza.

L’operazione organizzata dalla Questura, alla quale hanno partecipato circa 100 uomini, appartenenti alla squadra mobile, alla Digos , ai commissariati cittadini, al reparto prevenzione crimine, alla polizia scientifica ed alle unità cinofile del U.P.G. e S.P., dopo l’omicidio di cinque giorni fa allo Sperone di Giancarlo Romano.

Più in particolare, nel corso dell’operazione, la squadra mobile ha tratto in arresto un soggetto poiché deteneva illegalmente presso la propria abitazione una pistola revolver calibro 38 e diverse munizioni.

Altre due persone sono state, invece, deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di riciclaggio, poiché detenevano ingenti somme di denaro contante di dubbia provenienza presso le rispettive abitazioni.

Nello specifico, uno dei due è stato trovato in possesso di oltre 350.000 euro, gran parte dei quali confezionati in involucri sottovuoto ed occultati, mentre l’altro deteneva oltre 20.000 euro.

Entrambi sono stati, inoltre, denunciati poiché erano in possesso di armi non denunciate. In un caso si trattava di una baionetta, mentre nel secondo di una pistola a tamburo.