Strage ad Altavilla Milicia, uccide la moglie e due figli: il fanatismo religioso dietro il delitto

Un uomo di 54 anni ha ucciso, ad Altavilla Milicia, la moglie di 41 anni e i due figli di 5 e 16 anni. Un’altra figlia di 17 anni è riuscita a salvarsi. I figli strangolati venerdì L’uomo, Giovanni Barreca, muratore, ha chiamato i carabinieri e si è fatto trovare a Casteldaccia, dove è stato arrestato. I militari del reparto operativo stanno ricostruendo quanto accaduto. Sul posto ci sono anche i carabinieri del Ris (Reparto investigazioni scientifiche). I carabinieri lavorano per accertare quale sia stata l'ora del delitto. In un primo momento era stato ipotizzato che fosse avvenuto alle 3 della notte, poi l'indagine ha portato ad altre ipotesi. Potrebbe essere avvenuto ieri, 10 febbraio, o anche venerdì. Le vittime sono la moglie Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. L'ipotesi più probabile è che i due figli sarebbero stati strangolati venerdì, probabilmente con una catena. Sui loro cadaveri sarà eseguita l’autopsia. Il delitto è avvenuto in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli, ad Altavilla Milicia, comune costiero dell'hinterland palermitano.

Il sospetto del fanatismo religioso Secondo le prime indagini, Barreca sarebbe un fanatico religioso. Nel delitto, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe coinvolta anche una coppia di conoscenti. La figlia che si è salvata avrebbe assistito ai fatti. A soccorrerla sono stati i sanitari del 118. Secondo i primi riscontri, basati sul racconto della ragazza sopravvissuta alla strage della sua famiglia, Giovanni Barreca, durante la notte si sarebbe svegliato, farneticando di avere percepito presenze demoniache in casa. Lei, unica superstite, si è alzata dal letto intontita e ha visto i corpi dei fratelli. Leggi anche La strage di Altavilla: sui social dell'omicida solo frasi religiose, al limite del fanatismo La figlia in stato confusionale I carabinieri sono arrivati nella casa degli orrori dopo la chiamata dell’assassino e nell’abitazione hanno trovato stamattina, 11 febbraio, la figlia diciassettenne della coppia che - non è ancora chiaro perché - è stata risparmiata dalla furia assassina del padre. La ragazza è stata trovata dai militari dell'Arma in stato confusionale, intontita, ma non è chiaro se sia stata drogata. Adesso, su disposizione della procura di Termini Imerese che coordina le indagini, verrà collocata in una località protetta.