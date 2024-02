Il passato di Barreca, un fanatico che citava la Bibbia mentre imbiancava le case

Barreca è nato il 22 maggio 1970 in provincia di Como, a Erba. Paese balzato agli onori della cronaca per quella che è conosciuta come la strage di Erba, protagonisti Olindo Romano e Rosa Bazzi, avvenuto l’11 dicembre 2006 e oggi oggetto di un’istanza di revisione giudiziaria. Giochi del destino. Barreca è nato dall’unione dei suoi genitori: Gaetano, morto nel 2014, e Isabella Landolina, novantenne affetta dal morbo di Alzheimer e attualmente ospite in una Rsa ad Altavilla. Giovanni non è figlio unico: la sorella gemella Rosaria è morta nel 2021 a seguito di alcune complicanze causate dal Covid-19, Placido e Angelina, detta Lina, non sono residenti a Casteldaccia e di loro non si hanno tracce.

L’intera famiglia lascia la Lombardia e si trasferisce a Casteldaccia nel 1973. Dopo due anni, il padre trova lavoro ad Altavilla Milicia e da allora la residenza di Giovanni Barreca rimarrà sempre nel paese, adesso - come Erba, il suo luogo natio - tristemente associato alla strage. Ma c’è una nuova parentesi settentrionale, stavolta in Piemonte, per l’esattezza a Novara, dove nel 2019 Barreca sarebbe entrato in contatto con un gruppo simile a una setta che si rifaceva al culto evangelico. Lì avrebbe radicalizzato il suo distorto credo religioso, tracimato in fanatismo. A Novara era andato per lavorare, ma anche lì non gli era andata bene: cosa che aveva inasprito i rapporti con la moglie e che, dopo qualche anno, lo aveva convinto a tornare giù, in Sicilia. Ad Altavilla, nella casa di contrada Regia Trazzera Marina Granatelli.