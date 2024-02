La strage di Altavilla, confessa la figlia diciassettenne del muratore: «Mia madre e mio fratello erano posseduti dal demonio»

La figlia del muratore di Altavilla Milicia, accusato di avere ucciso, insieme a due complici, la moglie e i due figli maschi durante un esorcismo, è stata fermata due giorni fa (14 febbraio) per omicidio dalla procura dei minori. La notizia si è appresa ora. La ragazza avrebbe partecipato alla strage. Il fermo è stato convalidato dal gip. A coordinare l’indagine è la procuratrice dei minori Claudia Caramanna.

La ragazza di 17 anni il 14 febbraio, tre giorni dopo il ritrovamento dei cadaveri dei fratelli e della madre, quando già era stata affidata a una comunità protetta, si è presentata alla procura per i minorenni di Palermo e ha raccontato tutto. Rivelazioni agghiaccianti che hanno indotto il magistrato a disporre il fermo, per omicidio pluriaggravato in concorso e occultamento del cadavere.

L’adolescente ha rivelato il suo pieno coinvolgimento nei fatti. Interrogata in presenza del suo legale ha rivelato cosa è accaduto nella sua abitazione, «fornendo un resoconto agghiacciante, anche in relazione al contributo personale fornito in relazione alle torture subite dalla madre e dai fratelli, alle loro atroci sofferenze, ed all’agonia fino alla morte», si legge in una nota della procura dei minori.