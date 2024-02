La strage in famiglia di Altavilla: trovati i resti carbonizzati della donna

Sono stati trovati i resti del corpo di Antonella Salamone, 41 anni, uccisa dal marito Giovanni Barreca insieme ai due figli. Le spoglie carbonizzate erano state sepolte sotto un cumulo di terra vicino alla casa della coppia ad Altavilla Milicia.

Intanto proseguono le indagini per accertare l'orario del delitto, che potrebbe risalire a venerdì 9 febbraio. Secondo quanto si apprende davanti al luogo del delitto, in uomo sui quarant’anni sarebbe stato visto ieri, 10 febbraio, intorno a ora di pranzo nella villetta dove sono stati assassinati Antonella Salamone e i due figli Kevin ed Emanuel, strage per la quale è indagato Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime. Mentre la figlia di 17 anni è sopravvissuta alla mattanza.

La vicina di casa ha raccontato agli investigatori di avere visto giovedì scorso i panni della villetta volati per terra e ha chiamato Giovanni Barreca, ma l’uomo non gli ha risposto. E ha riferito che per lei era anomalo perché Antonella Salamone era una donna precisa e non avrebbe mai lasciato panni stesi.