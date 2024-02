L'ombra dei riti satanici dietro la strage di Altavilla Milicia, il giallo dei resti in giardino: si indaga su una setta

C'è l'ombra dei riti satanici dietro alla strage di Altavilla Milicia. Giovanni Barreca, l'imbianchino di 54 anni che ha sterminato la famiglia, uccidendo la moglie e due figli, sarebbe infatti un fanatico religioso.

C'è anche un giallo sul ritrovamento di alcuni resti in giardino. In un primo momento è stato ipotizzato che fossero quelli della moglie, Antonella Salamone. Poi si è fatta strada l'ipotesi che fossero pezzi di animali. Il delitto sarebbe stato comunque particolarmente efferato: uno dei figli uccisi sarebbe stato torturato e strangolato con delle catene.

Il delitto in piena notte

La diciassettenne sopravvissuta avrebbe raccontato che il padre, un muratore che per anni ha vissuto con la moglie a Novara, si è svegliato in piena notte farneticando di percepire in casa presenza demoniache. L’uomo, dopo aver ucciso i familiari, avrebbe telefonato ai militari dell’Arma, probabilmente confessando, e avvertendoli che li avrebbe attesi a Casteldaccia, paese vicino. Lì è stato arrestato.