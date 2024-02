Crepet: «C’è chi si approfitta del dolore in un mondo pieno di disperati»

«Non so se l’autore (o gli autori) della strage si è ispirato davvero a qualche sedicente esorcista. Quel che è certo è che siamo in un mondo di disperati e c’è gente che approfitta di questa disperazione, gente che davanti alla necessità della cura e della scienza propina soluzioni assurde, indicando vie che non esistono per guarire o far vivere meglio gli altri». Riflettendo sul triplice delitto di Altavilla Milicia - e prendendo spunto da alcuni video postati su Facebook da Giovanni Barreca in particolare quello su Roberto Amatulli, l’ex parrucchiere autoproclamatosi pastore evangelico e guaritore e che ha peraltro smentito di conoscere Barreca - lo psichiatra Paolo Crepet prova ad allargare lo sguardo oltre al fatto di cronaca, pensando «a quei milioni di italiani che ancora oggi, nel 2024, cadono nella rete dei santoni». Ma lo studioso, consapevole del fatto che in questa vicenda sette e movimenti pseudo religiosi c’entrano poco o nulla «salvo smentite da parte degli inquirenti», precisa subito che «davanti a un crimine tanto efferato non c’è circonvenzione o comportamento da incapace che tenga».

E quindi, professore? «Mi auguro che i magistrati non tengano conto delle giustificazioni di chi si è macchiato di un delitto così atroce, per quanto deliranti possano essere: che non ci siano sconti di pena. Perché dietro questi episodi può esserci di tutto, anche un’induzione da parte di qualcun altro ad uccidere, e per carità, pure un disturbo mentale, ma ci sono anche contesti di violenza, nuda e pura, e non credo che, nel caso di Altavilla, il marito portasse dei fiori alla moglie prima di ucciderla». Ma esistono delle forme di «religiopatia», patologie mentali indotte da credenze o culti? Insomma esiste o no un fanatismo religioso con deriva psichiatrica? «Vorrei fare una premessa. Ognuno può essere fanatico di qualcosa, e fin che questo si limita a una dimensione privata e individuale o privata che non fa male a nessuno, allora il fanatismo può essere addirittura definito “libero pensiero”. Il problema è quando diventa leva per limitare o eliminare la libertà degli altri, o peggio ancora togliere la vita, e la storia, purtroppo, su questo fronte è costellata di vittime e carnefici, da coloro che inducono a non ricorrere alla scienza per curare una malattia a chi ammazza senza pietà in nome di qualche entità. Detto ciò, sì, esistono patologie derivanti da credi e culti, come il delirio mistico, il delirio messianico, il delirio collettivo».