La strage di Altavilla: sui social dell'omicida solo frasi religiose, al limite del fanatismo

Un fanatismo che emerge anche dai primi racconti di un'altra figlia della coppia, una ragazza di 17 anni, l'unica sopravvissuta alla furia del padre che ha riferito che l'uomo si sarebbe svegliato nel cuore della notte, farneticando di aver percepito presenze demoniache in casa. La ragazzina si è alzata dal letto intontita e ha trovato i corpi dei fratelli.

Frasi, video e commenti a sfondo religioso, al limite del fanatismo. Emerge questo da decine di post pubblicati da Giovanni Barreca sul suo profilo Facebook. L'imbianchino di 54 anni di Altavilla Milicia, nella notte (fra il 10 e l'11 febbraio) ha sterminato la sua famiglia , uccidendo la moglie Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. La tragedia è avvenuta nella casa in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli, nelle campagne di Altavilla.

Nel suo profilo FB Roberto Amatulli, parrucchiere barese auto proclamatosi pastore evangelico, guaritore ed esorcista che affermava di essere in grado di scacciare il demonio. Amatulli, che diceva di poter curare malattie gravi e invitava i fedeli-pazienti a non ricorrere ai medici, è stato coinvolto tempo fa in una inchiesta de Le Iene.

Barreca era un fedele della Chiesa Evangelica, che in provincia di Palermo ha diverse comunità religiose le quali, assicura il sindaco di Altavilla Pino Virga, «vivono con sobrietà e senza eccessi il loro culto».

«È una vita che sentivo l’inferno in quella casa». Così si sfoga alzando il tono della voce con i carabinieri davanti al cancello della villetta di Altavilla Milicia (Palermo) dove sono stati assassinati Antonella Salamone e i suoi due figli una vicina della coppia. La donna parla con gli investigatori, la sua casa si trova a pochi metri dalla villetta dell’orrore dove i Ris dei carabinieri stanno facendo i rilievi. «I bambini non avevano i libri, è possibile che nessuno dalla scuola abbiano segnalato questo disagio?», dice la donna.