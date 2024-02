Ad Altavilla le familiari di Antonella Salamone: «Non sappiamo cosa sia successo, forse problemi economici»

Salvina Licata ed Elisabetta Cassano sono le prime parenti ad arrivare in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli. Sono la nonna e la zia di Antonella Salamone, 41 anni, la donna uccisa questa notte ad Altavilla Milicia dal marito Giovanni Barreca, che ha sterminato anche i figli Kevin ed Emmanuel di 16 e 5 anni.

L'origine di Aragona

Le due donne, arrivate da Aragona, paese di origine anche di Antonella, raccontano di alcuni dissapori in famiglia, di difficoltà economiche del fanatismo religioso di Barreca: «Lui ripeteva sempre Dio è con noi».

Il sospetto dei problemi economici

«Non sappiamo di preciso cosa sia successo, forse alla base i problemi economici che stavano vivendo. Non sappiamo cosa sia avvenuta in questa casa, non ci diamo una spiegazione. Siamo sconvolte».

«Avevano problemi economici - ribadisce Licata - qualche volta litigavano ma non potevamo mai immaginare una tragedia del genere. Lui era molto religioso, frequentava la comunità evangelista, andava spesso a Bagheria. Lavorava molto come muratore e operaio ma i soldi non bastavano mai. Lei invece faceva la badante».