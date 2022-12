Maxi rissa alla discoteca Mob disco di Villagrazia di Carini, che si trova lungo la strada statale 113, in provincia di Palermo. Qualcuno durante la rissa avrebbe estratto una pistola ed esploso alcuni colpi in aria. Non ci sono feriti d’arma da fuoco. Ci sarebbero diversi contusi. Il locale è stato sequestrato. Indagano i carabinieri.

