Palermo, tutti minorenni i protagonisti della rissa a colpi di bastone davanti all'Isound

Sarebbero tutti minorenni i protagonisti della maxi rissa che c’è stata a metà settembre nella discoteca Isound in via dell’Arsenale a Palermo. Locale che dopo le bastonate e il ferimento di una ragazza al volto è stato chiuso per un mese dal questore Gli agenti di polizia, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono riusciti a risalire ad almeno una ventina dei protagonisti che si sarebbero affrontati a colpi di cocci di vetro e coltellini solo per una parola di troppo. L’ipotesi che la stessa cosa sia successa sabato notte al Pay One. Adesso le indagini passano alla Procura per i minorenni. Per la rissa di sabato notte sono ancora in corso indagini.

