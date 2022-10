Palermo, rissa davanti ad una discoteca: botte con bastoni e caschi in via dei Nebrodi

Rissa a colpi di casco e bastone davanti alla discoteca Pay One di via dei Nebrodi, a Palermo. Per sedare la lite sono intervenute alcune volanti della polizia mentre i gestori del locale sono stati costretti ad interrompere la serata e chiudere la discoteca.

La lite è scoppiata proprio davanti all'ingresso, per ragioni che le indagini accerteranno, prima sul marciapiede, poi si è spostata in strada fra gli sguardi attoniti degli automobilisti che in quel momento transitavano fra via dei Nebrodi e la vicina via Belgio.

Lo scorso febbraio, sempre davanti alla stessa discoteca, era scoppiata un'altra rissa. Nel corso di una serata privata organizzata dal locale, infatti, un gruppo numeroso di giovani voleva entrare ma la sala era già piena, il gestore e i buttafuori avevano fatto presente che non era possibile l’ingresso, da lì i giovani si erano scagliati contro i buttafuori e avevano iniziato ad urlare e inveire.

