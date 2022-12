Palermo, un diciottenne residente allo Zen il giovane fermato per gli spari in discoteca. IL VIDEO

Ha solo diciott'anni il giovane fermato perché accusato di avere esploso alcuni colpi di pistola ieri sera, 23 dicembre, alla discoteca Mob di Villagrazia di Carini al culmine di una maxi rissa che si è sviluppata all'interno del locale. Nel breve video il fuggi fuggi generale in seguito agli spari.

Il ragazzo è di Palermo e risiede allo Zen, è in stato di fermo di polizia, in attesa di essere sentito dal giudice nell'udienza di convalida. L'indagine è stata condotta dai carabinieri, che sono riusciti a rintracciare il presunto autore degli spari. Il diciottenne è stato portato al carcere Pagliarelli. I carabinieri adesso cercano la pistola, nella discoteca sono stati rinvenuti almeno un paio di bossoli. Il giovane è accusato di tentato omicidio e di porto abusivo di armi. Fortunatamente nessuno è stato ferito dai colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state denunciate. Una di loro è un buttafuori in servizio alla discoteca, il quale è accusato di favoreggiamento perché accusato di avere cercato di nascondere proprio i bossoli dei colpi sparati. Un altro giovane avrebbe fatto dichiarazioni discordanti per cercare di non fare individuare il ragazzo che ha sparato.

