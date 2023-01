Palermo, aggredisce i poliziotti davanti a una discoteca: arrestato

Un uomo è stato arrestato stanotte a Palermo dalla polizia per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti in una discoteca, in via Pasquale Calvi, dove era in corso una rissa. Un avventore sosteneva di essere stato aggredito da una donna che a suo dire gli avrebbe cagionato una vistosa ferita al viso e che si era poi allontanata.

Il giovane, invitato dagli operatori a mantenere un comportamento consono, è stato allontanato dalla discoteca. Ma, infastidito, ha aggredito i poliziotti. Ne è scaturita una colluttazione, sedata con non poche difficoltà. Uno degli agenti ha riportato ferite, giudicate guaribili in 20 giorni.

L'uomo, dopo un momento in cui è parso tranquillizzarsi, ha continuato a tenere comportamenti violenti ed è stati arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e denunciato per il danneggiamento dell’auto della polizia. Il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

