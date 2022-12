Il giovane fermato per la rissa nella discoteca al Mob di Carini si chiama Manuel Catalano, 18 anni, residente nel quartiere Zen di Palermo. Per l’accusa, è stato lui a sparare alcuni colpi di pistola durante la maxi-rissa. Il giovane si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida. La discoteca è stata sequestrata dai carabinieri per proseguire le indagini, sospesa la licenza per un mese. Denunciate due persone, altre posizioni sono al vaglio dei militari.

