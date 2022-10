Serate violente nella movida di Palermo, branchi armati «pronti a sparare e a bruciare auto»

L’arroganza di pochi, la resilienza dei giusti. Loro, ragazzi tranquilli, che prenotano l’ingresso per la serata in discoteca, fanno la fila, pagano le consumazioni. Gli altri, che arrivano a frotte verso l’una di notte, quando davanti alle transenne del Country o del Mob, piste da ballo da grandi numeri (spazio per mille e oltre), non si fermano più le auto di genitori che scaricano i figli minorenni, ma fiumane di motorini con giovanissimi senza biglietto, che però vogliono entrare in pista lo stesso. Anzi. Lo pretendono, altrimenti «spariamo, incendiamo le macchine parcheggiate, vi aspettiamo fuori...».

Intimidazioni verbali e poi fisiche, quelle raccontate dai titolari dei locali notturni e dai buttafuori dal centro alla periferia, perché «è quello che cercano e per cui vengono già ben equipaggiati, a ogni fine settimana» nei luoghi della movida ormai senza pace. Risse, coltellate, pugni, contese a colpi di casco. La violenza armata di tutto punto.

Minorenni palestrati, molti fanno boxe e arti marziali, che pensano che le scazzottate facciano forse ancora parte dell’allenamento nella sala attrezzi. Più tardi a spalleggiarli arrivano i più adulti, dalle periferie dello Zen, Sperone e Cep: così diventa un esercito di 100, 200 a volte 300 persone trasformate in una sola, immensa testa d’ariete che spinge e passa, lasciando a terra feriti e danni.

