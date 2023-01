Problemi con il volo per il Palermo, la gara contro l'Ascoli posticipata alle 16.15

La partita di domani (sabato 28 gennaio) fra Ascoli e Palermo comincerà alle 16.15 e non più alle 14, come era previsto. Ai club non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma secondo quanto scrive il sito di Sky Sport la decisione è già presa. Il match è valido per la 22.agiornata di Serie B.

La squadra allenata da Eugenio Corini ha avuto un problema con il volo aereo per Roma. La squadra è stata costretta a rientrare in Sicilia e a ritardare la successiva partenza. L'aereo era decollato, ma è stato subito costretto a tornare all'aeroporto di Punta Raisi, sembra per un guasto a un cristallo in cabina di pilotaggio. Il Palermo dovrebbe partire in nottata con un charter per Pescara.

