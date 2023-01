Una notte lunga e stancante per la squadra rosanero: all'alba l'arrivo in albergo ad Ascoli

Difficoltà ed emergenza per una volta non sono le faccende di campo a complicare le cose a Corini e ai suoi uomini. Un pomeriggio-sera che non si dimenticherà tanto facilmente in casa rosanero, tifosi inclusi, costretti a fare marcia indietro nel bel mezzo di una trasferta complicata, lunga e tortuosa.

La storia è quella del volo charter che doveva portare il Palermo a Pescara da dove in pullman i rosanero avrebbero raggiunto l'hotel di Ascoli. Durante il volo il comandante si è accorto di un vetro com qualche crepa e da protocollo ha deciso di tornare indietro. Lì comincia l'odissea. Che si concluderà soltanto con la ripartenza in direzione Pescara nelle prime ore del nuovo giorno con la squadra che arriva in albergo all'alba.

Durante le ore concitate che, tra un rinvio e l'altro, hanno accompagnato la ripartenza prima si prospettava il rinvio di qualche ora ma poi con il crescere dell'attesa, la richiesta accettata dalla Lega di spostare a domenica la partita. Un rinvio che ha causato enormi difficoltà anche alla tifoseria organizzata già partita in pullman e giunta all'altezza di Messina. Sono tornati indietro anche loro e non potranno essere presenti domani al Del Duca di Ascoli, questione di difficoltà organizzative dell'ultima ora ma anche di enormi perdite economiche.

In piena notte il comunicato della Lega Serie B che rinviava la gara a domani pomeriggio alle 14 e successivamente il comunicato del club rosanero che ringraziava tutti per la disponibilità, dal presidente Balata all’intera società dell'Ascoli.

La compagine allenata dal tecnico Corini in mattinata si riposerà, per effettuare una leggera sgambatura nel pomeriggio.

© Riproduzione riservata