Ascoli-Palermo, i tifosi beffati: dal club rosa una maglia a ciascuno, dai marchigiani un cartoccio di olive

Il rinvio di un giorno del match tra Ascoli e Palermo, scrive in una nota il club rosanero, «ha inevitabilmente causato alcuni disagi a molti tifosi del Palermo in viaggio per seguire la propria squadra in trasferta. Per questo, il Palermo FC ha deciso di omaggiare una maglia gara ai 222 tifosi rosanero che avevano acquistato il biglietto del settore ospiti per la partita di Ascoli entro il termine delle ore 19 di venerdì 27 gennaio».

Un cadeaux che potrà essere ritirato a marzo allo store del Palermo, «presentando il titolo d’ingresso al match, oppure (per chi abita fuori Palermo) spedita a seguito di apposita richiesta via mail». Un gesto simbolico, sottolinea il Palermo, che, «pur non potendo riparare ai disagi subiti, intende gratificare lo sforzo di chi è sempre al fianco della squadra».

Anche l’Ascoli ha deciso un gesto di ospitalità e cordialità. Domani, all’intervallo della partita Ascoli-Palermo, il club bianconero consegnerà ai tifosi palermitani occupanti il settore ospiti un cartoccio di olive ascolane, simbolo culinario del territorio piceno e dell’ascolanità. «L'omaggio - si legge nella nota - vuole essere un piccolo pensiero per quei tifosi che, a causa del rinvio della partita di 24 ore, sono rimasti ad Ascoli Piceno un giorno in più del previsto, dopo la lunga trasferta dalla Sicilia alle Marche. La disavventura, capitata agli avversari sportivi del Palermo, avrebbe potuto avere conseguenze serie e il rinvio della partita è apparso la soluzione più sensata e perseguibile, nonostante le grandi difficoltà legate alla riorganizzazione in poche ore dell’evento gara. Difficoltà che, comprensibilmente, hanno riguardato anche i sostenitori di entrambe le compagini».

«I valori sportivi - conclude il comunicato - per l’Ascoli Calcio non possono prescindere da quelli morali ed etici, per questo gli omaggi ad entrambe le tifoserie (i supporter ascolani avranno il 30% di sconto nello store ufficiale) vogliono essere una ideale stretta di mano a chi si sacrifica costantemente per sostenere la squadra del cuore».

© Riproduzione riservata