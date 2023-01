Palermo-Ascoli, le probabili formazioni: Corini non cambia, avanti col 4-3-3

Il Palermo che parte oggi per la trasferta in programma al ‘’Del Duca’’ di Ascoli sabato alle ore 14.00 non sarà quello rimaneggiato di venerdì contro il Bari, dovrà ancora fare i conti con i tanti infortuni che nelle ultime settimane hanno privato Corini di diversi giocatori importanti. Bettella è fuorigioco così come Vido e Gomes che, nonostante la voglia forzare i tempi, sicuramente avrà bisogno ancora di qualche giorno. Analoga la situazione Stulac che molto probabilmente dovrà rinunciare al girone di ritorno se non per intero quasi.

A queste defezioni vanno aggiunte anche le non perfette condizioni di Buttaro e le tante cessioni operate in questo periodo di mercato invernale; senza tenere conto ormai del lungodegente Elia. Tuttavia non sarà un Palermo con l'organico ridotto all'osso grazie all'arrivo di Tutino, qualche giorno prima del match con il Bari. Verre invece, atterrato ieri sera a Punta Raisi pochi minuti dopo le 23 non è stato convocato per la trasferta nelle marche. Qualche chance in più invece per Tutino che già è in gruppo da una decina di giorni. Dunque il Palermo che scenderà in campo al Del Duca più o meno dovrebbe presentare la stessa formazione schierata contro i galletti pugliesi. Unico dubbio se giocare con i due esterni larghi a supporto di Brunori oppure provare subito le due punte affiancando Tutino al bomber rosanero e di conseguenza cambiare modulo tattico passando al 3-5-2.

Corini potrebbe confermare il 4-3-3 che nelle ultime settimane ha consentito ai rosanero una imbattibilità lunga sette turni.

L'Ascoli di Bucchi, che gioca in genere con il 3-5-2 deve fare a meno dello squalificato Giovane e a centrocampo difficilmente potrà recuperare Caligara. In preallarme il neo arrivato Proia. Per quanto riguarda invece il bomber Forte, anche lui appena arrivato in bianconero, probabile ballottaggio con Gondo.

Queste le probabili formazioni:

Ascoli (3-5-2): Leali; Botteghin, Simic, Quaranta; Adjapong, Collocolo, Eramo, Proia, Falasco; Gondo, Dionisi.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Damiani, Saric; Valente, Brunori, Di Mariano.

