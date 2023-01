Tifosi infuriati per il rinvio di Ascoli-Palermo: i sostenitori avversari al fianco degli ultras rosanero

Tifosi di Palermo e Ascoli contro la decisione da parte della Lega di rinviare la partita alle 14 di domenica 29 gennaio, su sollecitazione dei rosanero che hanno avuto problemi in volo (un finestrino si è rotto durante il decollo). Alla notizia del cambio di giorno e orario, molti tifosi bianconeri si sono lamentati sulla pagina ufficiale del club ed espresso solidarietà a quelli siciliani, che non saranno presenti al "Del Duca".

"Gente che si programma gli impegni del fine settimana per andare a vedere la partita e che la mattina quando si sveglia apprende la notizia che la partita è stata spostata al giorno dopo. Ma che i tifosi allo stadio fanno i souvenir?", ha commentato un tifoso dell'Ascoli su Facebook. Un altro esprime solidarietà per i sostenitori siciliani: "Inoltre - si legge - guarda anche il lato dei tifosi del Palermo.. se succedeva a noi che andavamo giù e rimandavano?".

Contestualmente, anche il gruppo degli ultras (Curva Nord 12) del Palermo ha espresso il proprio dissenso pubblicando un post sulla propria pagina Facebook. I tifosi sono rammaricati che la società rosanero non abbia speso una sola parola per i tantissimi che dovranno tornare a casa dopo il rinvio del match: "A causa di questo improvviso rinvio di Ascoli-Palermo - si legge sulla pagina della Curva Nord 12 - non potremo essere presenti. Probabilmente a qualcuno non è chiaro cosa significa per noi preparare una trasferta e cogliamo l’occasione per farlo. La nostra trasferta era già cominciata perché il nostro pullman era già partito venerdì sera pronto ad attraversare mezza Italia tra neve e gelo e farsi 13 ore di andata e 13 di ritorno. Altri ragazzi avevano il volo prenotato per Roma e i pulmini prenotati per raggiungere Ascoli. Ovviamente alla notizia del rinvio crolla tutta l’organizzazione con conseguente perdita di danaro e di disponibilità degli autisti del pullman che già arrivato a Messina è costretto a tornare indietro. Le nostre difficoltà logistiche sono sotto gli occhi di tutti".

Ai tifosi fa rabbia aver letto un comunicato della società che ringrazia tutti per il rinvio a domenica "senza spendere nemmeno una parola per chi come noi fa sacrifici e salti mortali per essere presente a sostenere la squadra solo per passione che poi è l’essenza di tutto. Trovare altri pullman disponibili a meno di 24 ore - scrivono - è stato impossibile e pagare oltre 400 euro un nuovo biglietto aereo la riteniamo un'offesa alle economie delle nostre famiglie, motivo per cui ci riteniamo costretti a non presenziare nostro malgrado in questa trasferta. Anche stavolta nella scelta dello spostamento si pensa a tutto, a cominciare dalla pay tv e il conto come spesso accade lo pagano i tifosi più veri e noi ultras e invece di trovare una parola da parte dei signori del calcio, la troviamo invece da chi non te l'aspetti, dagli ultras dell'Ascoli, nonostante la rivalità, che si mettono a disposizione".

