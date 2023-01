Ascoli-Palermo, i precedenti: due squadre in competizione da sempre

Ascoli-Palermo, posticipata a domani alle ore 14 è una gara che ha visto incrociarsi le due compagini in tutte le categorie, dalla serie A fino alla serie C. Una partita che fa registrare un andamento di risultati precedenti piuttosto altalenante. Il ‘’Del Duca’’ di Ascoli non solo è uno stadio difficile da raggiungere per chi viene da Palermo, visto che comporta tantissime ore di viaggio, ma è anche tradizionalmente un campo ostile. O meglio forse sarebbe più corretto dire lo è stato in precedenza, prima degli anni 2000.

Sono 17 le partite disputate ad Ascoli e di queste sette hanno visto la vittoria dei padroni di casa, sei sono stati i pareggi e per quattro volte ha prevalso il Palermo.

I maggiori successi dei bianconeri si sono fatti registrare prima degli anni 2000: nel nuovo millennio infatti è andato meglio il Palermo. La prima partita in serie B si è giocata nella stagione 1973/74 ma forse la più avvincente o almeno quella che rimane nel ricordo dei tifosi rosanero si è disputata in Serie C quando il Palermo a 4 minuti dalla fine vinceva 3-1. La gara si concluse poi sul 3-3 con l'arbitro Rizzoli di Bologna che assegnò due calci di rigore ai padroni di casa nel giro di 3 minuti. Nonostante questo quell'anno il Palermo vinse il campionato e tornò in serie B, era l'era del presidente Sensi.

Negli anni 2000 i maggiori successi del Palermo; le due squadre si sono anche ritrovate in serie A e nella stagione 2005-2006 la gara si concluse uno a uno con il gol di Bonanni per i rosanero. La stagione successiva cioè il 2006-2007 fece registrare l'ultimo successo casalingo per l'Ascoli per tre a due.

L'ultima volta che le due squadre si sono incrociate risale alla stagione 2018-2019 quando il Palermo si impose per 2-1 al Del Duca con gol di Moreo e Haas.

