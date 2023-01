Palermo, ufficiale l'acquisto di Verre: il centrocampista convocato contro l'Ascoli

Valerio Verre è ufficialmente un giocatore del Palermo. Il centrocampista, arrivato ieri sera in città, è stato anche convocato per il match contro l'Ascoli, in programma domani al Renzo Barbera. "Il Palermo comunica di aver acquisito dalla Sampdoria le prestazioni sportive di Valerio Verre con la formula del prestito con diritto di opzione in favore dei rosanero. Il centrocampista indosserà la maglia numero 26 ed è convocato per la trasferta di Ascoli - si legge nel comunicato -. A Valerio il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Verre aveva indossato la maglia rosanero già nella stagione 2013/2014. "Ho ricordi bellissimi di questa città e non vedo l'ora di giocare". Poi ha concluso con un "Forza Palermo".

Ancora qualche giorno alla fine del mercato. Rinaudo, direttore sportivo del Palermo, regalerà altri due colpi ad Eugenio Corini. Per la fascia sinistra, quando sembrava l'accordo ormai vicinissimo con Martella della Ternana, il Palermo ha virato con forza su Masciangelo del Benevento. In uscita, il nome forte è sempre quello di Lancini, che è corteggiato soprattutto in Serie C.

