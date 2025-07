Palermo, con Augello gli assist per la Serie A

Il suo passaggio da un’isola all’altra è ormai una formalità: chiusa dopo due anni l’avventura al Cagliari, Augello è pronto per diventare un nuovo giocatore del Palermo con l’obiettivo di dare una marcia in più sulla corsia mancina, ruolo che dal ritorno in Serie B ha sempre visto i rosa in grande difficoltà. Il terzino dovrebbe essere il primo acquisto della sessione estiva di mercato: un colpo d’esperienza, viste le 197 presenze in Serie A negli ultimi sei anni tra Sampdoria e appunto Cagliari.

Augello è reduce da un’annata più che positiva, chiusa con la salvezza dei sardi anche grazie al suo contributo: gli assist per i compagni sono stati ben sette, nessuno tra i rossoblù ha fatto così bene.

Un bottino di tale portata non è però bastato a garantirgli un rinnovo di contratto, cosa che l’esterno ha voluto sottolineare sui propri social in un post di ringraziamento ai tifosi cagliaritani: «Come ben sapete ho sempre espresso la mia volontà di rimanere qua a Cagliari con voi – si legge – ma la società ha scelto di fare un’altra scelta. Io comunque vi ringrazio per questi due anni bellissimi, siete stati sempre vicini alla squadra, ringrazio i miei compagni, un gruppo veramente unito con cui sono stato davvero bene. Abbiamo trascorsi due anni intensi con difficoltà sicuramente ma sempre raggiungendo il nostro obiettivo».