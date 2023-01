Ascoli-Palermo, i rosanero pronti a difendere un'imbattibilità lunga sette giornate

Tra i tanti match del sabato pomeriggio, un grande classico per la categoria è sicuramente Ascoli-Palermo, in programma alle ore 14 al Ciro e Lillo Del Duca. Terza giornata di ritorno di questo divertente campionato di serie B.

L’Ascoli di Bucchi non vince in casa dal lontano 24 ottobre e con un rendimento decisamente negativo, occupa oggi la dodicesima posizione con 26 punti, non in linea con gli obiettivi annunciati ad inizio stagione dal patron Pulcinelli. Match importantissimo per la compagine di Corini che proverà a continuare il filone di imbattibilità che va avanti da sette giornate e che ha permesso oggi ai rosanero di agganciare l’undicesima posizione a sola una distanza dai playoff.

Una gara che - viste le difficoltà logistiche della cittadina delle marche - non vedrà tantissimi tifosi rosanero presenti nel settore ospiti. Ad oggi sono infatti stati venduti poco più di 185 biglietti, decisamente non in linea con il trend stagionale delle altre trasferte.

Per chi non avesse la possibilità di recarsi al Del Duca domani, ecco la programmazione tv: Streaming live e on demand su Dazn con la voce di Giorgio Basile tramite l'apposita applicazione sulle Smart Tv sul Pc o su smartphone e tablet. Sul canale Skysport oppure in streaming tramite le app Sky Go e Now TV. La telecronaca del match sarà affidata a Luca Mastrorilli.

In live streaming Ascoli-Palermo sarà trasmessa anche da Helbizlive sempre attraverso l'applicazione scaricabile su tutti i dispositivi Smart e PC. Ovviamente come sempre ci sarà la diretta sul sito gds.it con tutti gli aggiornamenti e la trasmissione Tgs Studio Stadio.

© Riproduzione riservata