Palermo riabbraccia Brunori, il video dell'arrivo in aeroporto: "Sono contentissimo"

Bentornato Matteo. Camicia bianca, un paio di bermuda e scarpe da ginnastica. Nel giorno in cui Palermo festeggia Santa Rosalia, Matteo Brunori torna in città. È arrivato questa mattina all’aeroporto Falcone e Borsellino l’attaccante principe della passata stagione che, con i suoi 29 gol, ha portato in serie B il Palermo. Ad accoglierlo il ds Castagnini, ma prima il solito bagno di giornalisti, come si addice alle star delle squadre.

Grandi cordialità e pochissime parole da parte del bomber. Alla domanda: "Sei contento di tornare a Palermo?" Matteo ha risposto con un raggiante: "Moltissimo". Poi su per le scale mobili, ancora un saluto e di corsa allo stadio per le visite mediche e la firma del contratto. Poi raggiungerà il resto della squadra, già in ritiro.

L'attaccante, bomber del campionato di serie C e trascinatore della squadra rosanero nella cavalcata trionfale della passata stagione, firmerà un quadriennale per 3 milioni più bonus.

