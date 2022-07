Contratto chiuso: Brunori arriva al Palermo per 3 milioni più bonus

Confermato l'acquisto di Brunori dalla Juventus: il Palermo ha depositato il contratto dell'acquisto dal calciatore dalla società bianconera. Confermate anche le cifre anticipate dal Giornale di Sicilia: 3 milioni più bonus. L'attaccante, bomber del campionato di serie C e trascinatore della squadra rosanero nella cavalcata trionfale della passata stagione, firmerà un quadriennale.

Il calciatore arriverà a Palermo già domattina per mettersi subito a disposizione dell'allenatore Silvio Baldini. La squadra è già in ritiro e il centravanti non vede l'ora di tornare a lavorare con i compagni. Brunori ha sempre detto che in Serie B avrebbe accettato solo il Palermo e, di fronte a tanto attaccamenti ai colori rosanero, il Cagliari, una big del campionato, retrocessa non senza qualche sorpresa dalla serie maggiore, ha dovuto desistere.

© Riproduzione riservata