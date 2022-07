Palermo, amichevole a porte chiuse a Marineo: Brunori non ancora aggregato

Poco meno di 24 ore e si assisterà alla prima uscita stagionale per il Palermo: domani (17 luglio) pomeriggio, alle 18.30 in programma l'amichevole allo stadio comunale di Marineo contro la locale formazione di Eccellenza dell’Asd Oratorio S. Ciro e S.Giorgio.

Amichevole dal sapore particolare per il tecnico toscano che nel dicembre del 2021, proprio a Marineo, giocò la sua prima amichevole dopo essere stato chiamato sulla panchina roanero. I supporter del club di Viale del Fante non potranno assistere dal vivo al match ma, come anticipato dalla società, potranno vedere il match sui canali social del club: sia su Facebook che su YouTube.

Una gara che, stando alle ultime, non vedrà scendere in campo il bomber Matteo Brunori che sta continuando a svolgere le visite mediche e che non si è ancora unito ai compagni. Il giocatore ha effettuato diverse risonanze nella giornata di oggi e la sua presentazione ufficiale è prevista tra lunedì e martedì.

Contro la compagine di Marineo non ci sarà neppure il giovane attaccante Salvatore Elia, nuovo acquisto rosanero, in seguito all’accordo trovato tra Palermo ed Atalanta. Sulla base del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

Doppia seduta anche oggi con i ragazzi di Baldini che hanno lavorato in palestra di mattina e sull’erba del tenente onorato di pomeriggio. Nel frattempo continua a crescere il numero degli abbonati: fino al 24 luglio si ricorda che avranno diritto di prelazione soltanto coloro che avevano staccato la tessera stagionale negli anni precedenti.

