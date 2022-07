Palermo, dall'Atalanta in prestito Salvatore Elia: è il figlio dell'ex rosa Firmino

Nell'ultima settimana molto vivo il mercato in entrata del club rosanero. Non c'è stato un giorno infatti in cui non sia arrivato un rinnovo, un prolungamento, un ritorno o un nuovo acquisto. Anzi due. Perché, dopo la chiusura della trattativa con il portiere Pigliacelli, che arriverà in città nelle prossime ore per sottoporsi lunedì alla visite mediche, il Palermo ha raggiunto un accordo anche con l'Atalanta per il prestito del giovane attaccante Salvatore Elia, figlio del bomber rosanero Firmino Elia che con le sue 16 reti contribuì alla promozione del Palermo in serie B nella stagione 2000-2001.

Un accordo, quello fra Palermo e Atalanta sulla base delle prestito con diritto di riscatto in favore del club rosa e di contro- riscatto per la “Dea”. Ma chi è Salvatore Elia? È un attaccante di fascia, una cosiddetta ala sinistra, un esterno sinistro d'attacco che tuttavia non disdegna di giocare anche come terzino sinistro, cosa che ha fatto spesso lo scorso anno quando è stato in prestito al Benevento.

Con la maglia dei campani Elia ha giocato 28 partite realizzando un gol e fornendo anche un assist. Ma quella dello scorso anno non era la prima stagione in cui il giocatore era in prestito ad un club di serie B. La stagione precedente Elia era andato in prestito al Perugia in C, vincendo il campionato mentre l’anno prima aveva giocato in B con la Juve Stabia.

L'attaccante che nasce nella gloriosa scuola della Primavera dell'Atalanta è un giovane di 23 anni, per cui non andrà ad appesantire la lista degli over 23 che non può contenere più di 18 giocatori con età superiore ai 23 anni. Da capire se Baldini vorrà considerarlo un'alternativa a Floriano oppure un'alternativa alla coppia di difensori di fascia Giron/Crivello e se, con l'arrivo di Elia (e il rinnovo di Floriano), la corsia di sinistra può dirsi definitivamente completata.

