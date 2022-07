Il Palermo fa i conti con la nuova rosa: interrogativi a centrocampo

Con i rientri di Brunori e Floriano, gran parte della squadra che ha vinto a giugno il campionato di Serie C è stata riconfermata anche per il prossimo anno. A conti fatti dei 22 in ritiro, più Brunori e Floriano, sono 21 gli elementi che già nella scorsa stagione indossavano la maglia rosanero.

In questo momento l'unico volto nuovo per Baldini sarà il portiere Pigliacelli che dovrebbe arrivare in città tra sabato e lunedì per sostenere le visite mediche e aggregarsi alla squadra. È lecito a questo punto, con gran parte della rosa in via di definizione, chiedersi cosa manca ancora a questa squadra per essere competitiva e disputare un campionato interessante anche in cadetteria.

Con l'arrivo del portiere che ha giocato con i rumeni dell'Università di Craiova nelle ultime quattro stagioni, la coppia dei portieri può dirsi completa. Nel reparto difensivo, prettamente per un fatto numerico, ci sarà da sostituire Perrotta e probabilmente Somma che ha richieste soprattutto da Foggia dove è approdato ieri l'altro rosanero Odjer in scadenza di contratto. E che la società ha ritenuto non dover confermare. Sempre in difesa tuttavia sarebbe utile un terzino sinistro che possa fare da alternativa alla coppia Giron-Crivello, ammesso che entrambi restino a Palermo.

Il centrocampo forse è il vero interrogativo: resterà identico o sarà stravolto? Da capire cioè quanto siano blindati De Rose e Dall'Oglio; quale sarà il futuro di Broh. L'unica certezza in questo momento è Damiani, fresco di contratto quadriennale con la nuova dirigenza. In avanti il ritorno di Brunori probabilmente chiude il capitolo attaccanti in arrivo, soprattutto over 23.

Se qualcosa sarà fatta probabilmente riguarderà qualche giovane promettente da inserire in organico e che non appesantisca la lista over23 da presentare alla Lega. Torna Floriano, ma sicuramente un altro intervento nella corsia d'attacco sinistro sarà fatto mentre a destra la coppia Valente-Silipo dà maggiori garanzie. Apertissimo il discorso per Fella che lo scorso anno ha giocato davvero poco e da cui ci si aspettava sicuramente un contributo maggiore. Il nuovo Palermo vorrà dargli ancora fiducia oppure è da inserire nella lista dei possibili partenti? Nel secondo caso non è da escludere che la società possa sostituirlo con un nuovo elemento.

