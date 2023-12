Notte di terrore in pieno centro a Palermo: rissa e colpi di pistola in via La Lumia

Prima la rissa, poi gli spari in pieno centro, tra le strade della movida di Palermo. La scena è stata ripresa intorno alle 3 di stanotte da alcuni residenti tra le vie Isidoro La Lumia e Quintino Sella: si sentono i colpi di arma da fuoco e si vedono i tanti ragazzi terrorizzati, che si allontanano velocemente dal luogo in cui un ragazzo sarebbe stato ferito. Un giovane viene sollevato e fatto salire su un'auto. Sei o sette i colpi sparati e decine di chiamate al numero di emergenza unico 112. Nel video alla fine si vede un giovane allontanarsi dal luogo della rissa con una pistola in mano e sparare un colpo in aria.

I carabinieri sono arrivati nel giro di pochi minuti, ma in molti si erano già allontanati, compreso un giovane che sarebbe fuggito a bordo di uno scooter: sarebbe stato lui a impugnare la pistola. Sono anche state danneggiate due auto. Sul posto i militari hanno trovato quattro bossoli e tracce di sangue. Al vaglio anche le immagini delle telecamere che si trovano nella zona. I rilievi sono stati effettuati dalla Scientifica, sul luogo anche stamattina per eseguire ulteriori accertamenti. Le indagini per ricostruire cosa è successo sono in corso.

Nel video i momenti concitati della rissa