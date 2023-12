La movida violenta a Palermo, il prefetto Mariani: «Tolleranza zero, pugno di ferro contro i disordini»

Tolleranza zero e pugno duro contro la movida violenta a Palermo. È lo stesso prefetto Massimo Mariani, in un'intervista al Giornale di Sicilia in edicola oggi, 12 dicembre, ad annunciare più controlli e più multe a chi non rispetterà le regole. L’ulteriore cambio di marcia, con un rafforzamento degli interventi, dopo la stretta già avviata nei mesi scorsi, diventerà operativo già nella prossima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevista in settimana. In prefettura, nel tavolo di lavoro in cui vengono condivisi i risultati ottenuti e dove si mettono in campo le azioni per combattere le illegalità, sarà varato il piano da qui a Capodanno. In strada ci saranno più uomini e mezzi con l’obiettivo di evitare gli eccessi nei luoghi del divertimento e, in particolare, le pericolose risse tra giovani e giovanissimi, come quella scoppiata appena qualche giorno fa tra le vie Gaetano Daita, Quintino Sella e Isidoro La Lumia. Una sorta di prova generale, che prenderà il via durante le feste natalizie e che nei prossimi mesi non si fermerà: «Per Natale i controlli saranno rafforzati e perfezionati ancora di più. Le valutazioni definitive le faremo in una riunione che avremo in settimana, anche se già ci siamo confrontati con il questore e con i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza. Su questi aspetti abbiamo le idee molto chiare», spiega il prefetto Mariani, che si è insediato un mese fa, prendendo il posto di Maria Teresa Cucinotta, andata in pensione.

Sul giornale in edicola l'intervista completa di Fabio Geraci, nella foto un fermo immagine dal video sui disordini di via La Lumia: un ferito viene portato via di peso