Palermo, controlli a tappeto in centro: forze dell'ordine per le strade della movida

Controlli, camionette e pattugliamenti: la movida di via Isidoro La Lumia, a Palermo, sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine.

A partire dalla mezzanotte (domenica 17 dicembre), polizia di Stato, guardia di finanza, carabinieri e polizia municipale hanno tenuto sotto stretto controllo il movimento dei giovani a pochi passi dal teatro Politeama. Due i mezzi blindati della polizia fisse in piazza Don Luigi Sturzo, mentre poco più avanti due auto presidiavano piazza Nascè.

Proseguendo sulla via Isidoro Carini, due vetture della finanza sono rimaste a presìdio della zona piazzandosi all’incrocio con via Archimede.

In via Isidoro La Lumia all’incrocio con via Quintino Sella, punto preciso dove è avvenuta la sparatoria dello scorso sabato notte, la più alta concentrazione di mezzi e uomini: una autovettura e una camionetta della polizia municipale facevano il paio con due automobili della polizia, mentre distribuiti sui marciapiedi oltre una decina di agenti hanno tenuto sotto osservazione le dinamiche del divertimento palermitano.

Di pattuglia in moto continuo due vetture dei carabinieri e due della guardia di finanza. I controlli sono durati fino alle 2.30. Dopo il grave episodio della sparatoria e la più recente rissa davanti alla discoteca Notr3 nella vicina via Pasquale Calvi, le forze dell’ordine hanno mostrato la loro presenza, da tempo richiesta da commercianti e residenti della zona ormai allo stremo per le continue risse e gli episodi di violenza che hanno accompagnato le notti del fine settimana del centro cittadino.