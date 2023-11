L'omicidio in via Roma a Palermo: l'assassino ha sparato tre colpi con una calibro 9

Sono tre i colpi di pistola che non hanno lasciato scampo a Badr Boudjemai (nella foto), il 41enne algerino ucciso per strada a Palermo. Quando alcuni passanti l'hanno visto riverso sul marciapiede di via Roma di fronte alle poste centrali, era ancora sanguinante, il suo assassino era appena scappato facendo perdere le tracce.

Una vera e propria esecuzione quella su cui stanno indagando i carabinieri del reparto operativo guidati dal colonnello Ivan Boracchia, coordinati dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal pm Vincenzo Amico. Chi ha impugnato la pistola, una calibro 9, lo ha colpito alle spalle e alla nuca.

La vittima potrebbe essere stata pedinata: era appena uscita dal ristorante in cui lavorava e stava tornando a casa. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi e sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona che potrebbero avere immortalato chi è entrato in azione.

Chi ha sparato potrebbe avere raggiunto Boudjemai, che era incensurato, a bordo di uno scooter, ma tutti gli accertamenti sono in corso. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 41enne prima del delitto e per risalire al movente del delitto si sta anche scavando nella sua vita privata. Il corpo dell’uomo è stato portato al reparto di Medicina legale del Policlinico, dove sarà eseguita l'autopsia.