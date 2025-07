Il volto sociale di Rosalia, tra malamovida e violenza. Le foto del «giro delle sette chiese»

Rosalia ha pure il vestito sociale. E del resto, è nei quartieri popolari che il sentimento di affezione alla Santuzza è più saldamente radicato. Il cuore del centro storico è quello che pulsa in attesa del «miracolo» della rinascita, del degrado messo all’angolo, della speranza contagiata ai giovani allo sbando e senza futuro.

Per la prima volta, il tradizionale giro delle sette chiese si è svolto di sera e ha fatto sosta in due piazze simbolo della malamovida: Sant’Anna e Magione. Non a caso, il momento di preghiera dei fedeli in pellegrinaggio, partito a mezzanotte dalla Cattedrale e con al seguito una delle reliquie della Santuzza, è avvenuto in orari in cui locali e strade registrano il pienone del popolo della notte: alle 2.30 la prima e alle 4 circa la seconda.

«Come cristiani dobbiamo lanciare la pietra - spiega don Massimiliano Lo Chirco - . Il nostro passaggio potrà sollecitare, incuriosire o lasciare indifferenti