Palermo, il titolare del ristorante in cui lavorava l'algerino ucciso: «Mai problemi, era una uomo gioioso e affabile»

«Era una persona tranquilla, mai niente di sospetto o di strano, nessuno qui era venuto a cercarlo». Giuseppe Lo Jacono, titolare del ristorante Appetì di via Emerico Amari a Palermo, parla di Badr Boudjemai (nella foto), l'algerino ucciso in via Roma che lavorava nel suo locale. Descrive il 41enne come un uomo felice, che dopo tanti sacrifici aveva trovato il suo equilibrio grazie al lavoro e alla sua famiglia.

Fratello di Fella Boudjemai, mediatrice culturale molto nota nelle comunità straniere che vivono nel capoluogo, viveva da tempo in città con la moglie e i suoi due figli. «Aveva due bambini, di un anno e cinque anni, lo avevo conosciuto perché cercava lavoro e qui io avevo bisogno di personale. Faceva il buttadentro, ovvero attirava e accoglieva i clienti, era di natura una persona sorridente e serena. Lo chiamavamo Samir, prima di arrivare qui a Palermo lavorava sulle navi della Grimaldi. In città aveva finalmente trovato stipendio e rispetto ed era molto apprezzato dai clienti, dai quali riceveva anche ottime recensioni».

Il 41enne abitava in via Roma, stanotte stava tornando dalla sua famiglia dopo avere terminato il proprio turno, ma il suo assassino lo ha freddato in strada, di fronte alle Poste centrali. «Non aveva mai creato alcun problema - prosegue il suo datore di lavoro - era carismatico, affabile. In città in tanti lo conoscevano perché aveva già lavorato in via Maqueda, non perdendo mai quel suo sorriso che tutti ricorderemo».