Palermo, omicidio in via Roma: algerino ucciso a colpi di pistola

Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Palermo. L'omicidio stanotte in via Roma, in pieno centro città. Il corpo senza vita di Bodr Boudjemai, un 41enne di origine algerina è stato trovato di fronte alle poste centrali poco prima dell'una: chi ha sparato si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto l'uomo sanguinante sul marciapiede: era privo di sensi, quando i carabinieri sono arrivati sul posto era già morto. L'area è stata chiusa per effettuare i rilievi. Le indagini sono soltanto alle prime battute, gli investigatori stanno cercando tracce riconducibili a chi ha sparato ed eventuali testimoni che possano fornite elementi utili.

Al vaglio ci sono le telecamere della zona, che potrebbero avere ripreso chi ha impugnato la pistola e fatto fuoco, scappando poi tra i vicoli. La vittima, che da tempo abitava a Palermo, lavorava come cuoco in un locale di via Emerico Amari, tra piazza Politeama e il porto. In base alle prime informazioni stava tornando a casa, nel centro storico, dopo avere terminato il suo turno. Saranno ascoltati i colleghi e gli amici per capire se l'uomo aveva recentemente ricevuto minacce. Sul corpo dell'algerino verrà eseguita l'autopsia.