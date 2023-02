Genoa-Palermo, Corini: «I 3 punti potrebbero cambiare l'inerzia della stagione»

Tenacia, consapevolezza nelle proprie idee e nei propri mezzi. Ma anche certezza che occorre restare con i piedi per terra. C'è tutto questo nelle parole di Eugenio Corini, alla vigilia della partita che il suo Palermo giocherà a Marassi contro il Genoa (anticipo di venerdì alle 20:30).

«Affrontiamo questo momento con grande equilibrio e umiltà. Vogliamo fare una grande prestazione e vincere», dice il tecnico bresciano, senza sbilanciarsi sulle scelte che sarà chiamato a fare per centrare il decimo risultato utile consecutivo. «Saranno scelte tecnico-tattiche, in base alla strategia e non alla turnazione - anticipa -. Tengo conto anche dei 5 cambi che abbiamo a disposizione. Tutino e Verre non sono ancora partiti dall'inizio ma sono due che possono spostare le partite. Verre ha caratteristiche che non ha nessuno dei nostri centrocampisti. Gennaro si è allenato con grande applicazione in questa settimana, dopo che nella scorsa aveva avuto qualche linea di febbre. Ho due opzioni importanti a gara in corsa ma anche dall'inizio, vedremo».

I dubbi del tecnico non riguardano solo Verre e Tutino. Il tecnico ha ritrovato anche Gomes, rientrato dopo l'infortunio alla mano che lo ha tenuto fuori per circa 25 giorni: «Sta meglio - dice il tecnico -, per noi è un giocatore davvero importante. Valuterò se schierarlo dall'inizio, vedremo. Lui è cresciuto di condizione e ha sempre più consapevolezza nei suoi mezzi».

Corini ostenta serenità ma è certo che la partita contro il Genoa ha un significato profondo: «I tre punti potrebbero cambiare l'inerzia della stagione - ammette -. Ma la pressione ce l'ha il Genoa, perché loro devono vincere il campionato e sono stati costruiti per questo obiettivo».

Corini domani avrà contro Gilardino, ex attaccante che a Palermo ha lasciato il segno: "Il suo cammino è stato importante fino a questo momento, noi invece abbiamo un altro step da superare. Stiamo andando oltre le aspettative, vogliamo andare sempre più in alto, ma dobbiamo avere la consapevolezza che le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Spesso abbiamo vinto con un gol di scarto, ciò vuol dire che vi è un confine sottile tra vittoria e sconfitta".

Palermo, i convocati di Corini contro il Genoa

Sono 24 i convocati di Corini per il match contro il Genoa. Nell'elenco, oltre al ritorno di Gomes, c'è anche il nuovo acquisto Giuseppe Aurelio arrivato dal Pontedera. Ancora out l'altro volto nuovo della difesa, Edoardo Masciangelo. Ecco di seguito la lista completa: 1 Grotta, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 9 Brunori, 9 Brunori, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente , 31 Aurelio, 37 Mateju, 79 Lancini.

© Riproduzione riservata