Genoa-Palermo, parla Gilardino: «I rosa sanno attaccare la profondità»

Voglia di riscatto in casa Genoa dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro il Parma. La squadra ligure domani affronterò in casa, al Ferraris, il Palermo di Eugenio Corini, che marcia a gonfie vele.

«La sconfitta non deve appartenerci a livello metaforico, ma anche concreto. Proprio come pensiero - ha dichiarato Gilardino-. Dà fastidio, dà noia, ma fa parte del gioco del calcio e della vita e deve essere un grande insegnamento, un motivo per migliorarsi. Se c'è la sconfitta è perché c'è da lavorare e ci sono da rimettere insieme alcune situazioni per poter fare meglio».

Gilardino rispetta molto il Palermo, club nel quale ha anche giocato. «Il Palermo - dice l’ex attaccante campione del mondo nel 2006 - arriva da nove risultati utili di fila, è in salute e ha dato una sterzata nell’ultimo mese al campionato. Ha giocatori strutturati, di gamba, come Brunori e Di Mariano, e mezze ali che sanno giocare sempre all’attacco della profondità, oltre a giocatori fisici dietro. Noi abbiamo analizzato la brutta sconfitta di Parma, ho rivisto due volte la gara, con grande equilibrio come si fa quando si vince. Bisogna cercare di trovare soluzioni e di migliorare».

Soluzioni che la squadra ha studiato in questi giorni. «Questa - dice Gilardino - è stata la nostra settimana: c'è grande voglia di giocare e di fare la partita per replicare dopo una partita un pò sotto tono». Un Genoa reduce da due gare senza segnare e con poche occasioni create. «Il campionato per il Genoa richiede sofferenza. Se non sbaglio - aggiunge l’allenatore rossoblù - il Genoa non ha mai vinto più di due gare 2-0 e vuol dire che questa squadra deve saper soffrire per poter vincere. Questa è la verità. Dobbiamo avere nel Dna la voglia di soffrire e sacrificarci per ottenere la vittoria».

Per Gilardino i giocatori in campo «devono osare sempre, anche sbagliando, dentro la gara e dentro la partita. Assolutamente. E lo dirò alla squadra domani». Proprio domani la rifinitura con alcuni dubbi legati a Bani e Vogliacco che sosterranno gli ultimi test in vista della gara della sera.

