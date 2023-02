Genoa-Palermo: come vedere la partita in tv e streaming, a Marassi oltre 1500 tifosi rosanero

Genoa-Palermo, cresce l'attesa dei tifosi. Non solo per gli oltre 1500 che riempiranno il settore ospiti di Marassi, ma anche per chi seguirà la partita da casa. Chi non sarà allo stadio potrà seguire il match, in programma stasera alle ore 20.30, come sempre attraverso la diretta testuale sul sito Gds.it o con gli aggiornamenti nel corso della trasmissione Tgs Studio Stadio.

Come vedere Genoa-Palermo

L’offerta televisiva prevede, invece, che la gara venga trasmessa da Sky, Dazn e Helkbiz Live. Sky Sport canale 251 (telecronaca di Daniele Barone) oppure in streaming su Sky Go o sull’app Now Tv, tablet, pc e cellulari. Dazn (telecronaca di Edoardo Testoni) trasmetterà la partita che potrà essere vista tramite app presente sulle smart tv o in streaming su tablet, pc e cellulari. Su Helbiz Live, possibilità di vedere la gara sull’app scaricabile per tablet, pc e cellulari.

Nove risultati utili consecutivi ed una posizione di classifica interessante hanno riacceso l'entusiasmo della tifoseria rosanero che a Marassi sarà rappresentata da 1532 cuori rosanero che cercheranno di spingere la squadra di Corini nella difficile trasferta contro la seconda della classe.

