Palermo, Corini e il "problema" abbondanza: anche Gomes al rientro

Tranne i più noti lungodegenti, con il rientro a pieno di Gomes – dopo l’infortunio alla mano che lo aveva colpito qualche settimana fa - Corini adesso ha a disposizione tutta la sua rosa.

Il Palermo partirà giovedì alla volta di Genova dove l'indomani sera è atteso dalla squadra di Gilardino, ex attaccante rosanero che ha sostituito il deludente Blessin sulla panchina ligure, davanti ad un Marassi che preannuncia quasi sold out. I rosanero continuano regolarmente la marcia di avvicinamento verso la partita e proseguono gli allenamenti al Tenente Onorato di Boccadifalco. Per Elia e Stulac lo stop continua e continuerà, fermi ancora anche Vido e Bettella. Oggi il Palermo si è allenato di pomeriggio e Corini ha diviso la sua squadra in due gruppi: il primo ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un lavoro aerobico e di combinazioni tattiche. Il secondo gruppo ha disputato una partitella con la formazione primavera e ha effettuato anche un lavoro di attivazione e mobilità.

