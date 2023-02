Palermo, la gioia di Corini: "Questa serie B come la Borsa, fatto mercato importante"

"Questa Serie B è come la borsa, non sai mai che titoli vai a prendere. Ho la piena consapevolezza che l'inerzia che abbiamo preso possa cambiare da un momento all'altro, ma io li invoglio costantemente". Corini felice della vittoria ma umile in vista del proseguio del campionato. Il suo Palermo adesso è 6° a -6 dal Genoa 2°. Sui nuovi arrivati ha detto: "Il nostro mercato è stato importante, e voglio il massimo dai nuovi arrivi. Graves è stato solido. Volevo una vittoria importante in casa con tanti tifosi, ora sogniamo di battere il Genoa".

Corini ha poi analizzato la sfida lucidamente: "Penso che la prestazione vada parametrata al valore dell'avversario, e la Reggina è una grande squadra. Nel primo tempo noi un po' troppo frenetici, nella ripresa già nell'azione del rigore abbiamo dimostrato di essere presenti. Dispiace per il gol perché avevamo il controllo, ma noi siamo stati bene perché abbiamo continuato ad aggredire. Soleri ragazzo straordinario. Ha lavorato sodo e sono il primo ad essere felice per lui. Ci ha fatto vincere la partita. Conosco lo spirito del pubblico di Palermo, ci ha dato un grande supporto".

Sui momenti concitati dle calcio di rigore ha poi detto: "Io come Matteo in carriera ho sbagliato rigori in carriera. Lui in settimana mi ha chiesto consigli e l'ho aiutato, ero cuore e anima con lui quando ha battuto il rigore. Anche se avesse sbagliato non sarebbe cambiato nulla, ma meglio che abbia fatto gol". Poi ha concluso: "Ho inserito Verre per una scelta tecnica. Nel primo tempo un po' troppa frenesia, quindi ho voluto inserire Valerio per cambiare tema tattico, ed il mercato mi ha aiutato tanto perche con nuovi giocatori posso cambiare tema della partita anche in corsa. Brunori? Solo affaticamento muscolare".

© Riproduzione riservata