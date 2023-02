Palermo, Brunori affaticato ma pronto per il Genoa. Scalpitano Verre e Tutino

L'affaticamento muscolare contro la Reggina non dovrebbe fermare Matteo Brunori che dovrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto nella partita di venerdì a Marassi contro il Genoa. Nella gara che aprirà il 5° turno del campionato di serie B Corini dovrebbe ancora affidarsi alla stessa formazione schierata contro Ascoli e Reggina. Ma non sono esclusi eventuali cambi, tenendo conto che in quattro settimane il Palermo giocherà sei gare e dunque un minimo turnover avrebbe una giusitificazione. Del resto il mercato ha consegnato al tecnico un organico ampio e di qualità e ricambi all’altezza di chi va in campo dall’inizio.

La partita contro la Reggina ha fatto intuire che il primo sostituto di Brunori, come attaccante centrale, è Soleri e non Tutino, schierato a sinistra come seconda punta. Ma l'ipotesi di uno stop del centravanti è stata allontanata dallo stesso Corini domenica a fine gara, quando ha tranquillizzato i tifosi spiegando che la sostituzione è stata dettata solo da un piccolo affaticamento muscolare.

Possibile, invece, potrebbe essere l’utilizzo dal primo minuto di Verre, entrato bene domenica pomeriggio e a suo agio allo stadio Marassi dove ha giocato diversi anni con la maglia della Samp. Il centrocampista domenica scorsa ha sostituito Segre che aveva passato una settimana difficile sul piano fisico. La difesa sarà quasi certamente confermata, avendo mostrato una buona tenuta e buone prestazioni dei singoli.

Valente, che continua a mostrare volontà, disciplina ed estro, non sembra in discussione. Una possibile staffetta, invece, potrebbe riguardare Di Mariano e Tutino, visto che l’ingresso dell’ex Parma è stato positivo e in pochi minuti si è costruito un paio di conclusioni interessanti. L’unica nota dolente è arrivata da quel rigore calciato centrale e debole. A centrocampo Saric appare al momento intoccabile e Damiani, con l’infortunio di Stulac, resta l’unico regista di ruolo. È vero che Gomes ha ripreso a lavorare col gruppo, ma un suo utilizzo immediato non appare immaginabile.

Impegno complesso per la squadra di Corini, ma si preannuncia una sfida complicata anche per il Genoa che ha raccolto solo un punto nelle ultime due gare, ha perso terreno dal Frosinone (ora a più nove) e ha rimediato la prima sconfitta dell’era Gilardino. E come se non bastasse i liguri venerdì sera saranno in piena emergenza nel reparto difensivo. A Parma è stata una domenica da dimenticare per Gilardino che ha raccolto i primi mugugni della tifoseria (in oltre 4.000 a Parma) e contro il Palermo proverà a riprendere la marcia per la promozione diretta.

© Riproduzione riservata