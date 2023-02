La diretta di Genoa-Palermo 1-0: incornata di Nedelceauru, la palla finisce di poco alta

40’ Di testa Nedelcearu! Palla alta di poco su cross di Valente.

39’ Cross di Valente per Brunori, palla mandata in angolo da Hefti. Insiste il Palermo.

37’ Non è stato nemmeno richiamato al Var il direttore di gara. Il Palermo ha però alzato il baticentro è cambiato ritmo.

36’ Grande occasione per il Palermo! Verre calcia dall’area piccola e presunto tocco di mano. Si lamenta tutta la panchina rosanero.

34’ Fallo su Valente ma l’arbitro lascia correre.

31’ Cartellino giallo per Sabelli che ha interrotto una possibile ripartenza per il Palermo atterrando Verre.

30’ Ancora occasione per il Genoa: Coda incrocia forte col destro, bravo Marconi a mettere in angolo.

26’ Gol di Gudmundsson! In vantaggio il Genoa. Il suo diagonale è un tocco da biliardo che batte Pigliacelli dai 16 metri. 1-0 al Marassi. Vantaggio Per la squadra di Gilardino.

24’ Alza il baricentro il Palermo e crea la prima vera occasione: cross di Saric per Brunori che si gira ma è bravissimo Bani a chiudere.

22’ Sinistro di Aramu largo, spinge ancora il Genoa.

20’ Momento favorevole al Genoa adesso, in difficoltà il Palermo. Cross in mezzo di Hefti per Coda ma palla leggermente lunga.

18’ Grande occasione per il Genoa: palla persa a centrocampo da Damiani, verticale per Aramu che mette in mezzo per Coda che da due passi non mette dentro. Sala decisivo col sinistro a spazzare via.

16’ Si accende la partita: angolo per il Genoa dopo che Sturaro si era trovato dentro l’area di rigore.

15’ Grande azione del Palermo: palla in verticale di Saric verso Verre ma la palla è leggermente lunga.

12’ Spinge il Genoa: calcio d’angolo per la squadra di Gilardino.

10’ Resta per terra Aramu dopo uno scontro di gioco. Gioco fermo.

8’ Testa di Marconi e pallone fuori di poco. Prima conclusione del Palermo verso lo specchio della porta.

7' Sabelli sbaglia il passaggio al portiere e regala angolo per gli ospiti.

6’ Tante palle perse in mezzo al campo, grande pressing delle due squadre. Sempre 0-0 il risultato al Marassi.

4’ calcio di punizione per il Genoa dal cerchio di centrocampo. Si studiano le squadre, partita intensa.

2’ Aggressivo il Genoa ma palleggia il Palermo in questo avvio di gara.

INIZIA LA PARTITA

Queste le formazioni ufficiali della gara Genoa-Palermo, valevole per la 24a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 20.30.

GENOA (4-3-2-1): 22 Martinez; 36 Hefti, 13 Bani, 5 Dragusin, 2 Sabelli; 32 Frendrup, 47 Badelj, 27 Sturaro (cap.); 10 Aramu, 11 Gudmundsson; 9 Coda.

A disposizione: 1 Semper, 3 Czyborra, 8 Strootman, 17 Salcedo, 24 Jagiello, 33 Matturro, 35 Lipani, 50 Yalcin, 57 Puscas, 66 Calvani, 68 Boci, 77 Dragus.

Allenatore: Gilardino.

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 15 Marconi; 30 Valente, 26 Verre, 21 Damiani, 28 Saric, 3 Sala; 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Graves, 4 Orihuela, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 14 Broh, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

