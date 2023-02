Genoa-Palermo, nei precedenti fattore campo decisivo: nel 2016 l'ultima vittoria a Marassi

Un classico del calcio italiano: sono più di 90 anni (dal 20 novembre 1932) che Genoa e Palermo si affrontano. E spesso dando vita a gare entusiasmanti e ricche di gol. Venerdì sera a Marassi, che si prepara al sold out, le due squadre apriranno la quinta giornata di ritorno del campionato di serie B.

E sarà un big match sia per la loro posizione in classifica, sia per la loro storia e per i precedenti, spesso disputati in serie A. In totale sono 73 gli scontri fra Palermo e Genoa: 20 sono state le vittorie dei liguri, 25 i successi rosanero e per 28 volte la gara è terminata in parità.

Tenendo conto solo delle gare disputate a Marassi, il bilancio è decisamente in favore del Genoa che ha vinto 17 partite e ne ha perse solo 3. Quindici, invece, sono terminate in pareggio. Nettamente a favore del Palermo, invece, i precedenti disputati al Barbera: su 38 partite disputate, ben 22 sono stati i successi dei rosanero, 3 quelli del Genoa e 13 pareggi.

Fra le due squadre, dunque, il fattore casa è sempre stato determinante. Proprio per questo molti tifosi del Palermo ricorderanno certamente l'ultima vittoria in trasferta a Marassi, non troppo lontana nel tempo: era il 18 dicembre 2016, quando i rosanero si imposero per 4 a 3.

© Riproduzione riservata