Modena-Palermo, trasferta difficile: i rosa non vincono al Braglia da 43 anni

Trasferta delicata per il Palermo a Modena, conseguenza dei risultati negativi dell'ultimo periodo che hanno relegato i rosanero in piena zona retrocessione.

Lo scontro in programma sabato pomeriggio (29 ottobre) a Modena non è una rarità fra le due compagini: quello di sabato sarà infatti il ventiquattresimo confronto disputato in casa del Modena, incluse anche le sfide di Coppa. Come ad esempio quella del 2001, finale della Supercoppa di serie C, quando il Modena di De Biasi, vincitore del girone A, superò 3-0 i rosanero che invece avevano dominato il girone B.

Modena-Palermo si sono incrociate già 23 volte e i numeri parlano di una netta supremazia dei padroni di casa che hanno vinto 12 volte. Quattro partite invece ha vinto il club di Viale del Fante mentre sette sono stati i pareggi.

La prima vittoria dei rosanero a Modena è datata 1955-56 mentre l'ultimo successo del Palermo al Braglia di Modena è di 43 anni fa, stagione 1977-78. Fu Valerio Mayo al novantesimo a regalare la vittoria al Palermo in uno stadio che contestava fortemente i gialloblù che poi finiranno la stagione all'ultimo posto (e quindi retrocessi) con il Palermo che invece terminerà al sesto posto. Dal 2000 in poi soltanto amarezze per i rosanero che a Modena, come detto, perdono la Supercoppa di serie C. Altra sconfitta per il Palermo nel 2001-2002, in serie B. Era l'anno della promozione del Modena con il Palermo che chiuderà al decimo posto.

L'ultimo incontro, prima di peripezie fallimentari che coinvolgeranno entrambi i club, è del 2013-2014 quando finì in pareggio con la rete di un ex come Andelkovic. Quell'anno il Palermo sarà poi promosso in Serie A; il Modena, invece, arriverà ai play-off dove però sarà poi eliminato in semifinale dal Cesena.

